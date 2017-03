Tot el què has de saber del Carnaval infantil de Manresa

REDACCIÓ | MANRESA

Si la setmana passada eren els adults, aquest cap de setmana seran els petits. Manresa ja ho té tot a punt perquè la rua del Carnestoltes Infantil recorri diumenge els carrers més cèntrics de la capital del Bages. L'Ajuntament hi espera més de 3.000 persones i la temàtica principal serà el món del còmic. que anirà dedicat al món del còmic

Quan i on?

El Carnaval infantil de Manresa arrencarà a les 11.30 h, a la Plana de l’Om i tindrà el final de festa a la plaça de les Oques. S'espera que cap allà la 1 la comitiva ja hagi arribat a aquest punt i que l'animació de Pep Callau clogui la festa.

El recorregut

Es repeteix el recorregut de l’any passat ja que permet, segons l'Ajuntament, gaudir d’una major amplitud per les vies per on es passa i seguretat a l’hora de descarregar les carrosses amb infants petits a la Plaça Font de les Oques. L’itinerari és el següent: plana de l’Om, Born, plaça Sant Domènec, Passeig Pere III, carrer Àngel Guimerà, plaça Lluís Companys, carrer Carrasco i Formiguera fins a la Plaça de les Oques.

La temàtica

A banda de tabalers, batucades, grallers i grups de música popular, prendrà part a la rua del Carnaval infantil de Manresa una nova carrossa remodelada amb motius referents al món del còmic.

Les AMPA que hi participen

AMPA CEIP Bages: Els colors del còmic

AMPA Escola Oms i de Prat: Els Barrufets de l’Oms

AMPA CEIP La Font: Superherois de còmic

AMPA CEIP La Flama: Heroïnes i herois de la Flama

Escola Espill: El niu dels Marsupilamis

AMPA FEDAC Manresa: Els súper còmic art FEDAC

AMPA CEIP Sant Ignasi: Batnasi

AMPA CEIP Puigberenguer: El cinema còmic del Puigberenguer

AMPA CEIP La Sèquia: Batmen i Catwomen

AMPA Escola Vedruna: Superherois Batmen i companyia

AMPA CEIP Valldaura: El món del còmic

AMPA Escola Joviat: Batmen i Robins

AMPA Escola Ave Maria: Ave mòbil: Batman i Batwoman

AMPA CEIP Ítaca: Superherois i superheroïnes de l’Escola Ítaca i els seus amics

AMPA Les Bases : Els ratpenats de les Bases

AMPA Escola La Salle: Avengers: Els Capità Amèrica

Famílies i Llars del Pla Educatiu d’Entorn: El món del còmic



L'organització

Enguany s'hi han inscrit 17 AMPAs i organitzacions de Manresa. La concentració de les AMPA es fa al carrer Alfons XII i les inscrites són:El Carnestoltes Infantil l’organitza l’Ajuntament de Manresa amb la col·laboració d’Imaginat, AMPAs de la ciutat, nombrosos voluntaris i el suport de La Disfressa, Lolita Rovira maquillatge, La Gresca i els Geganters de Manresa.

I si plou?

En cas de pluja continuada, s’informarà oportunament i se suspendrà l’acte.

Afectacions al trànsit

El diumenge 12 de març a partir de les 7 h, es prohibirà l’estacionament al carrer Carrasco i Formiguera des del carrer Guimerà fins el carrer Ginjoler, i a partir de les 10.45 h, aproximadament, hi hauran els següents canvis de circulació:

Amb motiu de la concentració de comparses, i el posterior inici de la rua, es tallarà la circulació a la plaça Reforma, c. Santa Llúcia i s’obligarà als vehicles que circulin pel c. Santa Maria a girar a la dreta a la plaça Montserrat i continuar pel c. Campanes.

Una vegada totes les comparses surtin de la plaça Sant Domènec per entrar al Passeig es tallarà la circulació a la Muralla de Sant Domènec amb Ctra. de Cardona i de Vic a l’alçada de la Plaça Bonavista.