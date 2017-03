«El rock està molt reprimit»

| Manresa

Van debutar el 2009 i aquest serà el seu tercer treball. Por ti. El Amante Virgen (Toni Holgado, Sergio García, Guifré García i Andreu Bastardas) tornen avui a la sala manresana El Sielu per presentar un EP amb sis temes que «reflecteix l'evolució de la banda», explica la veu del grup, Toni Holgado. Diu que han «madurat», que el seu so és més «cru, més de directe», i que les noves cançons mostren sense fissures la seva «progressió».

Reconeix sense dubtes l'adscripció de la banda al rock underground i les influències de Foofighters, Joe Division, Snow Patrol i fins i tot Extremo Duro, però amb un objectiu final que té entre cella i cella: «aportar un segell personal, ser nosaltres, no assemblar-nos a ningú». El seu món no és fàcil, reflexiona, perquè el rock'n'roll és cada dia més difícil de «defensar, està molt reprimit», però el veterà músic (que com els altres membres s'ha forjat en diferents bandes manresanes de les dues últimes dècades) té molt clar que «la vida dóna moltes voltes» i, potser, al final, la moneda caurà de cara: «nosaltres continuarem allí», promet. Amb una personalitat desbordant a l'escenari, Holgado explica que les noves cançons transcorren per terrenys personals i socials, i que estan pensades per a tothom qui «té la inquietud de millorar, personalment i col·lectivament». El títol del disc, Por ti, és, també, el senzill del grup, un tema d'arrels pop que defensa a mort la carismàtica veu d'El Amante Virgen: «parla de continuar lluitant i és la línia a seguir del grup». Estatuas de sal, que tiba de rock, s'adreça «a la canalla que puja amb ganes de millorar el món, de canviar el sistema», i Vicio, un rock'n'roll molt directe «sense pretensions», vol posar el focus en la llibertat personal: «fes la teva sense importar-te el que diguin els altres». El nou treball inclou també Envenenadas, «molt radiofònica», sobre les relacions complicades; Belén, la més «rapera», explica la història d'un desnonament, i Hoy me tengo que hablar, el tema més personal d'Holgado que «burxa en els problemes existencials que hem de superar». Un rock progressiu que, subratlla, «és com un estat d'ànim». Avui estrenaran els nous temes, recuperan els vells i oferiran dosis de xòu. I energia. Por ti és, diu , per a ells. Per al públic.