Guia de la Transèquia 2017: tot el què has de saber

REDACCIÓ | MANRESA

Més de 3.100 persones estaven ja inscrites aquest divendres a la, que se celebrarà aquest diumenge, 5 de febrer. A aquesta xifra encara caldrà afegir-hi el gran gruix dels que s'hi apuntin a última hora,

Em puc apuntar encara?

Sí, fins a última hora si no se superen els 6.000 inscrits. Les inscripcions es fan a l'estació d'autobusos de Manresa i als punts d'inici de cada modalitat: Balsareny, Sallent, Santpedor (polígon de Santa Anna) i Parc de l'Agulla.

Quin temps farà

Les prediccions indiquen que serà un dia en el qual no farà calor i, en principi, tampoc hi ha prevista pluja. Un bon pronòstic.

A quina hora se surt de cada punt i quin preu val?

Hi ha activitats per als nens i nenes?

Si hi ha un públic que segurament no pot gaudir tant de la Transèquia aquest és l'infantil. És per aquest motiu que per segon any consecutiu l'entitat organitzadora, Aigües de Manresa , proposa la Minitransèquia, un esdeveniment que omple el Parc de l'Agulla d'activitats adreçades a infants d'entre 3 i 12 anys. Amb aquesta proposta, de la qual els nens en podràn gaudir entre les 11 i les 14 h pagant 3 euros, es busca tal i com ha detallat Laia Muns, que mentre «es desenvolupa la Transèquia, passin coses a l'Agulla». De fet, possiblement hi haurà molts infants que seran al parc esperant que algun familiar acabi el recorregut. Entre les activitats, hi haurà una Carpa de Contes amb la presència del grup Ai'las, activitats sobre rodes, tallers, animació infantil a càrrec de la companyia Filigranes, una representació teatral en anglès a càrrec de Kids'n'us o un sorteig de diferents packs regals.