Regió7 celebra la segona calçotada; vols 10 motius per no perdre-te-la?

Redacció / Manresa

ultima els detalls per a lad'aquest. De moment, s'hi han inscrit més de 200 persones i hi ha places disponibles. Encara no t'hi has apuntat? Et donem motius pels quals no pots faltar a la festa.

1. L'escenari és la Masia Abadal d'Horta d'Avinyó, que després d'un temps tancada tornarà a obrir portes com a espai per a esdeveniments. Un lloc amb un entorn idoni per gaudir d'una bona calçotada amb matèria primera de qualitat i productes de proximitat.

2. Després d'un aperitiu de l'empresa berguedana Liven i de tastar la cervesa artesana Guineu, podràs degustar calçots cultivats al Bages, de Ca l'Arpellot, amb salsa especial de Conserves Ferrer.

3. Els calçots, uns 4.500, es cuinaran a l'estil autèntic de la mà de cuiners de la Gran Calçotada de Valls.

4. Les botifarres de Germans Caus de Puig-reig serà el segon plat d'un menú que regarem amb el vi de les últimes anyades de Caves Artium. A més, podràs beure amb tasses de ceràmica que ens regalarà Grup Llobet.

5. Bons calçots, bona botifarra i bon pa de forn Passeig que podràs sucar amb oli d'Aromàtics del Mediterrani, una empresa creada per tres joves emprenedors manresans.

6. I postres doble! Iogurts de la Torre i coca d'Agustí Pastisser de Navarcles, que posarà el toc dolç a l'àpat.

7. Per arrodonir el dinar, Cafès del Bages tornarà a portar el seu mític coffe-truck que va estrenar a la calçotada de Regió7 de l'any passat, la qual va tenir molt bona acceptació i s'espera que torni a ser un èxit.

8. Gaudiràs d'una jornada lúdica i gastronòmica en família, ja que els més petits també tindran el seu espai amb inflablables de Festactivitat.

9. Tot plegat a un preu popular: el tiquet val 12 euros per als adults si es compra anticipat (subscriptors del diari i no subscriptors), i 18 euros el mateix dia a la Masia Abadal. Les places són limitades a 300 comensals. Els nens i nenes fins a 12 anys paguen 7 euros amb tiquet anticipat i 10 euros si es compra el dia de la calçotada. Es poden adquirir a les oficines del diari Regió7 a Manresa (c/ Sant Antoni Maria Claret, 32) de 9 del matí a 7 de la tarda (els migdies la recepció és tancada). També es poden comprar a la pàgina web, a cuponisimo.regio7.cat.

10. No deixis escapar la oportunitat de venir a la calçotada de Regió7! Recorda la cita: aquest dissabte 4 de març a 2/4 de 2 del migdia a la Masia Abadal, ubicada a peu de carretera, a l'accés a Horta d'Avinyó.