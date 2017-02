Guia de Carnaval 2017: el més destacat de la festa a la Catalunya Central

SALLENT

20.30 h. Arribada del rei Carnestoltes a la plaça de Sant Antoni Maria Claret. Després, botifarrada popular a la plaça de la Pau (2 euros) i ball amb Sixtus i PD Le Keke's. QUÈ CAL SABER: L'arribada del rei Carnestoltes a Sallent és un secret molt ben guardat. S'espera una arribada original. Els organitzadors avisen que en aquesta 40a edició la pot fer ben grossa. Cal ser puntuals i estar atents per no perdre-s'ho.

SOLSONA

20.00 h. Xupinasso a la plaça del Ruc. Seguidament Música Sorda, IV Trobada Nacional de Carrus Musicals i Ball Mut, i Xupitasso a la plaça de la Catedral. QUÈ CAL SABER: Una explosió de confeti dóna el tret de sortida a set dies de Carnaval. Després del tro que dóna inici a la festa, el Gegant Boig i la resta de gegants del Carnaval, que tenen braços mòbils, reparteixen els primers mastegots que la multitud ha d'estar atenta per esquivar. En acabar, hi ha sopar gras a la plaça Major.

DIVENDRES 24 DE FEBRER

SALLENT

Carnaval Infantil:

12.00 h. Arribada del Pollanstrunski a la plaça dels Arbres.

12.30 h. Rua de disfresses

Sopar de la 69a:

20.00 h. Pregó i rua de la 69a a la plaça de la Verdura

QUÈ CAL SABER: Al vespre, després del pregó i la rua de la 69a, toca sopar a l'envelat. El menú val 10 euros o 3 euros portant menjar. Els tiquets es venen anticipadament.

SOLSONA

19.00 h. Baixada de boits pel carrer Castell

01.30 h. Concert amb Vizuri, Doctor Prats

i The Txandals a la sala Polivalent

QUÈ CAL SABER: Una gentada surt al carrer per veure els peculiars vehicles que participen a la baixada de boits. Estrets car-rers del nucli antic queden atapeïts per assistir a la baixada d'andròmines casolanes fetes per membres de les comparses del Carnaval. Cal respectar les barreres de seguretat i tenir en compte que l'activitat no és una cursa ni reparteix premis, i que l'objectiu de la tarda és, sobretot, gaudir de les peripècies i de l'ambient.

DISSABTE 25 DE FEBRER

BERGA

16.00 h. Concentració de Comparses i carrosses de la rua de Carnestoltes. Sortida de davant de la residència de Sant Bernabé

SANT JOAN DE VILATORRADA

16.15 h. Recepció de comparses al Parc Llobet. Posteriorment, sortida de la rua pels carrers del poble.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

17.00 h. Rua de Carnestoltes. Sortida del carrer Pirineu i arribada a la plaça Clavé. Rebuda del rei Carnestoltes, ball, animació i entrega de premis.

SALLENT

17.00 h. Rua, que començarà a la plaça de la Pau amb 13 xaranguers.

01.00 h. Ball de disfresses al pavelló amb Aspencat, Dr. Prats i Hey Pachucos.

QUÈ CAL SABER: La rua de Sallent espera unes 13.000 persones vestides amb disfresses de tota mena. La imaginació en la disfressa és benvinguda. Cal portar les piles carregades perquè la rua sol durar més de tres hores. L'entrada al ball de disfresses costa 15 euros, un preu que inclou una consumició de cervesa o refresc.

SÚRIA

17.30 h. Sortida de la rua des del barri de Sant Jaume. Animació i ritme durant tot el recorregut amb Batukada Shangó.

SOLSONA

18.30 h. Pujada de gegants fins la plaça del Camp

19.00 h. Arribada de SM.Carnestoltes per la carretera de Torà, Nomenament del Mataruc d'honor '17, Bramada i Ballets a la plaça Major. En acabar, Penjada del Ruc a la plaça del Ruc.

QUE CAL SABER: No és obligatori portar bata però si moltes ganes de festa, i estar preparat per la multitud que envaeix els carrers de Solsona. El ball esbojarrat dels gegants pot fer ajupir-se a més d'un.

CARDONA

19.00 hores. Baixada d'andròmines - Sortida dels "100 pisos". En acabar, lectura del sermó de Carnaval a càrrec del Carnestoltes a la plaça de la Fira.

DIUMENGE 26 DE FEBRER

SOLSONA

10.45 h. Baixada d'autoritats acompanyades de S.M. Carnestoltes, el seu seguici i l'Orquestra Patinfanjàs del portal del Castell cap a la catedral

QUÈ CAL SABER: Pocs polítics locals se salven del sermó del Carnaval, que fa un repàs en clau humorística de les notícies del darrer any. Es recomana ser puntual i agafar lloc a la plaça Major per no perdre's el discurs irònic

SALLENT

11.30 h. Vermut de cultura popular a la plaça dels Arbres. Seguidament arrossada amenitzada per Els Bandarres

QUÈ CAL SABER: L'arròs popular val 10 euros i es fa a la plaça dels Arbres de Sallent. Comença a les 2.

BERGA

13.00 h. Guerra de la Farina a la plaça de Sant Pere.

QUÈ CAL SABER: Cal protegir-se els ulls i escollir el blau dels carlins o el vermell dels liberals per participar en una guerra on la farina és la protagonista.