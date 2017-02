Bagà servirà 2.500 racions de paella en la Festa de l'Arròs

anna costa | Bagà

La flaire de paella envairà Bagà aquest diumenge, 12 de febrer. La Festa de l'Arròs és una de les més antigues de la vila, se celebra des de fa més de 700 anys, i antigament era l'àpat dels pobres.



Se segueix una tradició en què durant els dies de Carnestoltes, els cònsols (que eren els regidors de l'època) passaven per les cases per recollir donatius de tota mena, fins i tot llenya, per oferir un àpat a les persones més necessitades del poble. Actualment això no és així, l'arròs se serveix entre tots els assistents a la festa que el volen tastar.







Un dels atractius és que es pot seguir l'elaboració de l'arròs en una paella de gairebé 3 metres de diàmetre, en què s'aboquen 250 quilos d'arròs i quilos i quilos de musclos, sípia, llagostins, gambes, botifarra, costella, cansalada, pollastre, conill, pèsols, tomàquets, pebrots i cebes.



Manel Nieto i Lluís Esparbé són els cuiners responsables de la cocció de l'arròs, un procés que s'inicia ben d'hora al matí i que van seguint molts curiosos fins que està llest per servir. Serà cap a les 2 del migdia, a la plaça Porxada de Bagà, quan es repartiran, gratuïtament, unes 2.500 racions d'arròs.







Prèviament, i com a novetat, l'Ajuntament vol homenatjar cada any, coincidint amb la Festa de l'Arròs, persones que col·laboren amb el poble. Enguany es retrà homenatge a Llorenç Pedrals i Miquel Pons, que són dues persones que fan el taller de confecció de faies per la Fia-faia; i Jaume Torrella, per la seva col·laboració amb diferents actes de Bagà.



L'arròs és el principal protagonista però no pas l'únic atractiu de la jornada. En el marc de la festa hi haurà actes paral·lels durant tot el matí, seguint la mateixa tònica que els anys anteriors perquè «funciona bé i és un festa tradicional que no volem modificar. El públic respon», ha comentat la responsable de Turisme de l'Ajuntament de Bagà, Pilar Perdigó.



A les 10 del matí a la plaça Raval i plaça Catalunya, s'obrirà la Fira de Productes Alimentaris Artesanals, amb una quinzena de parades (d'embotits, formatges, coques, melmelades...). També hi haurà trobada de plaques de cava, i no hi faltarà la cercavila amb els gegants, grallers i Tambagà, que animaran la festa. A les 12 del migdia, recital de ballets i danses tradicionals a càrrec de l'Esbart Cadí, amb el ball cerdà com a dansa destacada i que perdura des dels inicis de la festa.



La Festa de l'Arròs de Bagà atrau cada any nombrosos baganesos i visitants, si el temps acompanya, la jornada és garantia d'èxit. Els membres de l'organització creuen els dits perquè demà, diumenge, faci bon dia i sigui una edició ben concorreguda. «Esperem que la festa sigui un reclam per a molta gent», ha dit Pilar Perdigó.