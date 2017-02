Els sis plans imprescindibles d'aquest cap de setmana

La festa, que se celebra al voltant de Sant Valentí, manté les activitats lúdiques i d'oci habituals, amb La Febrada com a acte destacat, però amplia la programació amb activitats vinculades amb la indústria tèxtil. Diumenge, a les 18 h, al Teatre-Auditori Agustí Soler i Mas, proclamació de la pubilla i l'hereu.

Caminada per l'Anella Verda

Excursionisme i gastronomia aniran diumenge al matí de bracet gràcies a la caminada que començarà a la torre Lluvià i culminarà al celler de l'Oller del Mas. Organitzat per Bages, terra de vins, amb la col·laboracio de Meandre, l'itinerari començarà a les 9.30 h i tindrà un traçat de 8 km de baixa dificultat. Les inscripcions valen 9 euros. Els participants, a l'arribada, podran fer un tast de vi per rematar la jornada.

Festa de Sant Antoni de Santpedor

Els carruatges, els cavalls i altres animals de càrrega ompliran els carrers del barri Antic de Santpedor aquest diumenge en la Festa dels Tres Tombs. Prop d'un centenar d'animals hi participaran amb més de 30 carruatges, la majoria de les cases històriques de Santpedor i una cinquantena de genets, en un acte organitzat per Equiset Santpedor amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música, els Grallers i l'Ajuntament de Santpedor. La concentració d'animals i carruatges es farà a les 11 del matí a Cal Llovet tot i que els actes comencen a les 9 amb l'esmorzar popular també a Cal Llovet.

Festa Major d'Hivern de Calaf

Descobrir el patrimoni eclesial del Berguedà

Diferents esglésies romàniques de la comarca i altres elements patrimonials com la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou es poden visitar al llarg de la setmana, amb horaris propis cadascun d'ells. Un d'aquests indrets és l'església romànica de Sant Quirze de Pedret, al costat del famós pont sobre el riu Llobregat. El monestir de Sant Llorenç i l'església de Sant Vicenç del Rus són altres visites recomanables. Ho gestiona www.dinapat.com.

Tallers de Món Sant Benet

Dissabte i diumenge, de 12 a 13.30 h, taller Roda el món i torna al Born. A la cuina infantil de la Fundació Alícia. Preu: adults, 4 euros; nens, 8,50 euros. Activitat per a famílies (de 9 a 12 anys) basat en els productes que van arribar d'Amèrica. Tiquets: http://monstbenet.com.