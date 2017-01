Les fires i festes del cap de setmana

Diumenge, a les 18 h, al Local Catalunya. Espectacle multidisciplinar. Entrades: 6 euros.

MOIÀ

Sant Sebastià. Diumenge, a les 12.30 h, a la plaça del CAP, danses tradicionals de Moià: Ball del ciri, Gitanes i Garrofins.

PUIG-REIG

La Corrida. Dissabte, a les 10 h, al Passeig Riera de la Sala, 12è Raid Social de La Corrida; a les 11 h, passejades amb ric per nens i nenes; a les 12 h, ‘Rodeo de rucs’; a les 16 h, espectacle de tir i arrossegament; a les 18.30 h, a la biblioteca de la plaça Nova, lliurament de premis del concurs d’Instagram 2016 i del primer concurs infantil de dibuix; a les 19 h, des de l’Ajuntament cap a l’església, sortida de la comitiva de Banderers, Comissió de la Corrida i autoritats, Pubilles i Hereus, Templers i de la Banda de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig; a les 19.30 h, a l’església, missa- Diumenge, a les 8.30 h, 17è Ral·li Fotogràfic de La Corrida (inscripcions a la Biblioteca Guillem de Berguedà) i tamborrada dels Diables del Clot de l’Infern pels carrers del poble; a les 9 h, inici de la festa a l’entorn del porc, a la plaça Nova, amb esmorzar gratuït. Durant tot el matí, demostració d’elaboració d’embotits, mostra d’oficis tradicionals i exposició d’eines antigues del camp; a les 11 h, lliurament dels estandards als banderers; a les 11.30 h, pels carrers del poble, cercavila de cavalleries i xarrets; durant la cercavila, davant el Cafè Nou, tradicional joc de les cintes; a les 13 h, a la plaça Nova, sardanes; a les 15.30 h, La Corrida i jocs de les cintes.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Festa Major d’Hivern. Dissabte, a les 11 h, a l’església parroquial, missa en honor de Sant Patró i Cant dels Goigs; a les 12 h, ball de Gegants, sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell i vermut popular; a les 21.30 h, concert (vegeu Música). Diumenge, a les 9 h, al Nexe-Espai de Cultura, esmorzar de germanor ajuntament i entitats locals. Lliurament distinció a la trajectòria de les entitats lcals; a les 11, visites guiades a Sant Benet (vegeu Visites). Dilluns, de 9 a 18 h, al Nexe-Espai de Cultura, festa dels Gegantons per a nens i nenes de P3 a 6è de primària. Tallers, activitats lúdiques, dinar i festa de gala a càrrec de la Cia Ai, carai!. Preu: 9 euros. Places limitades.

SÚRIA

Festa de Sant Sebastià. Disssabte, de 9 a 13 h i de 15 a 19 h, 23a Tirada Internacional d’Armes Pneumàtiques. Primera jornada. Organitzada pel Club de Tir Esportiu de Súria, al camp de tir de la Vall Seca; a les 11.30 h, «Un país de conte», a càrrec del conta-contes Carles Cuberes, al Casal de Joves (parc municipal Macary i

Viader); a les 18.30 h, documental «Entre el sostre i el cel», a càrrec del seu director, el productor audiovisual i comunicador corporatiu surienc Daniel Enguix

Nieto, al Casal de Joves; a les 21.30 h, espectacle «Els intocables de Carles Cases», al Pavelló Municipal d'Esports. Entrades: 5 euros. Diumenge. De 9. a 13.30 h, 23a Tirada Internacional d’Armes Pneumàtiques. Segona jornada. Final amb repartiment de premis i aperitiu. Organitzada pel Club de Tir Esportiu de Súria, al camp de tir de la Vall Seca; a les 9.30 h. Visita patrimonial a la serra de Costafreda a càrrec de l'historiador surienc Albert Fàbrega i Enfedaque. Recorregut per conèixer de prop les restes d'antigues activitats humanes a la nostra vila: un forn i una pedrera de guix explotades fins l'any 1940, tines per fermentar el vi, un forn de calç i una balma sepulcral, datable cap a l'any 1800 a.C. Visita al museu de Mas Pujol. Al llarg del camí es comentaran diverses notícies històriques de la zona. Inici: av. del Cardener / c. Pompeu Fabra.