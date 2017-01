7 espectacles que no et pots perdre aquest cap de setmana

Diumenge, a les 12.30 h. El concert-vermut del Cafè del Casal de Calaf proposa l'actuació de Joan Masdéu, que presentarà Dissabte, el seu segon disc després de Whiskin's. Dissabte proposa cançons amb el ritme i el plaer amb què s'assaboreixen els dies de festa, i també amb la idea de fer neteja de tot el que és sobrer per quedar-se només amb el que és imprescindible. Cafè del Casal (Calaf). Entrada gratuïta.

Duo Degas

Dissabte, a les 20 h. Els acordions d'Ander Telleria i Mateja Zenzerovic oferiran un original concert que, a través de la música, ajunta pintura i dansa. Els quadres d'una exposició de Mussorgski seran projectats durant un programa que inclou música per a ballet de Stravinski: Petruixka. El basc és el guanyador del Premi Joventuts Musicals al millor intèrpret d'obra d'autor català. Auditori de Sant Josep (Moià).

Nit dels genis

Dissabte, a les 21 h. La màgia protagonitzarà per cinquè any una vetllada al teatre Kursaal. Les entrades tenen un preu de 15 euros (12 amb el carnet d'El Galliner), els majors de 65 anys i menors de 25. La direcció artística va a càrrec de May Closa i Xavier Tapias.

Toquem fusta trio

Dissabte, 22.45 h. El primer sopar amb música en viu del restaurant Vermell anirà a càrrec d'un grup format el 2014 per tres estudiants del Conservatori de Música de Manresa: Ricard Cots, a la guitarra; Àuria Iglesias, al violí; i Berta Sala, a la veu. Fan versions d'estils musicals molt variats, des del pop fins a la rumba, principalment de cançons catalanes i angleses. Restaurant Vermell (Manresa). Reserves: 93 013 17 14.

«Poltrona pla - PP»

Diumenge, a les 18 h. Un espectacle per a tota la família que combina, de forma suggeridora i sorprenent, les cançons de l'irreverent Albert Pla i la innocència trapella del pallasso Tortell Poltrona. En aquest muntatge es veu que hi ha una escola perduda enmig del Montseny, on només estudien els nens i les nenes que somien en truites, o sigui que és l'escola dels somiatruites. Tortell Poltrona i Albert Pla no se sap si volen ser pallassos i cantar, o ser cantants i fer el pallasso. És sabut que Pla dota les seves cançons d'una particular personalitat, a vegades amb contingut polèmic, i d'altres amb un toc infantil. I Tortell Poltrona és tendre, contundent i ferotge, amb una càrrega d'energia inesgotable. Teatre Kursaal (Manresa). Entrades: 15 euros, i 12 euros amb descomptes.

«Ragazzo»

Dissabte, a les 21 h; i diumenge, a les 19 h. El Teatre de l'Aurora estrena la nova temporada amb Ragazzo, una peça teatral de Lali Álvarez multipremiada i amb el reconeixement del públic i la crítica. Reviu la figura de Carlo Guiliani, jove manifestant antisistema assassinat per la policia a Gènova el 2001, durant la cimera del G-8. Teatre de l'Aurora (Igualada). Entrades: 15 euros, i 12 euros amb descomptes.

«Clic!»

Diumenge, a les 12 h. Xarxa de Sant Joan de Vilatorrada programa el primer espectacle de la companyia de l'artesenc Jordi del Rio. Va ser el seu debut en solitari amb un espectacle d'humor familiar que aborda un tema tan universal com el pas de la vida. Comença posant-se en la pell d'un fetus que anirà passant etapes: des de l'escola fins a la paternitat. Sala de cultura Cal Gallifa (Sant Joan de Vilatorrada).