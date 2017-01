Cavalcada de Reis: a quina hora arriben Ses Majestats al teu municipi?

Arribada dels Reis d’Orient a Alp - Dijous 5, a les 17 h, animació infantil. A les 18 h, xocolatada per a tothom al teatre municipal. A les 18.30 h, arribada amb camells dels Reis d’Orient a la plaça del Casino, acompanyats pels Grallers d’Alp. Visita al naixement de la plaça de l’Església. Seguidament, recepció als Reis i entrega de cartes al Palau de Congressos.Arribada dels Reis d’Orient i 1a baixada infantil de torxes a la Molina - Dijous 5, a les 17 h, activitats per als infants a la Pista Llarga. A les 17.45 h, xocolatada i coca a la Pista Llarga. A les 18.30 h, arribada dels Reis des de les muntanyes acompanyats per una corrua de torxes fins arribar a la Pista Llarga. Seguidament, entrega de regals.Arribada dels Reis d’Orient a Masella - Dijous 5, a les 18 h, arribada dels Reis d’Orient amb màquina de neu al Pla de Masella. Comitiva de torxes i, seguidament, xocolatada per a tothom. A les 18.30 h, recepció i entrega de cartes a l’Alp Hotel Masella.

ARTÉS

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 18 h, pels carrers d’Artés. En cas de pluja, a la sala Dos de Gener. Organització: Comissió de Reis d’Artés.

AVINYÓ

Arribada dels Reis de l’Orient - Dijous 5, al capvespre.

BALSARENY

Arribada i cavalcada dels Reis de l’Orient - Dijous 5, a les 18 h, pels carrers de Balsareny. A partir de les 17 h, venda de fanalets a la plaça Ricard Viñas. Organització: Comissió de la Cavalcada de Reis.

BERGA

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 17.30 h, sortida des de la plaça Gernika. Recorregut: Pere II, Mestre Pedret, Salvador Espriu, Albéniz, Pere III, carretera de Sant Fruitós, Roser, plaça de la Creu, Major i plaça de Sant Pere. Els Reis d’Orient rebran els infants a la sala de plens de l’ajuntament.

BORREDÀ

Arribada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 19 h, a la plaça Major. Seguidament es rebran els Reis a l’Ajuntament i, tot seguit, aniran al teatre Puigmal per rebre els infants.

CALAF

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 17.30 h, concentració al Casal de Calaf amb una xocolatada. Des d’allí es podrà veure l’arribada de la cavalcada que enguany baixarà, il·luminada per torxes, des del turó de Sant Sebastià. Des d’allí la concentració es dirigirà a la plaça Gran on arribaran a peu els tres Reis d’Orient amb tota la comitiva de patges. Seguidament entraran a l’església de Sant Jaume on faran l’adoració a l’infant Jesús. Com ja és tradicional, les carrosses emprendran el seu recorregut, que estarà amenitzat per una xaranaga, des de dalt de l’avinguda de la Pau per finalitzar-lo a la plaça de Barcelona ’92. Allí, el Consell d’Infants llegirà la seva carta de desitjos i demandes per al poble als Reis, i es podran escoltar els discursos de l’alcalde i dels Reis. En acabat, els patges començaran el repartiment de regals per totes les cases del municipi. Organització: Comissió de Reis.

CALDERS

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 18 h.

CARDONA

Cavalcada dels Reis Mags d’Orient - Dijous 5, a les 18 h, arribaran a la Coromina i adoraran el nen Jesús a l’església de Sant Ramon Nonat. Després, continuaran el recorregut pels carrers de la localitat.

CASSERRES

Arribada dels Reis d’Orient - Divendres, a les 18 h, arribada acompanyats per la Banda de Cornetes i Tambors de Casserres. Itinerari: Sant Salvi, carretera de Gironella, passeig Bisbe Comellas, camí de la Clota, Escoles, camí de Cardona, passeig Bisbe Comellas, plaça Santa Maria, ajuntament, església, plaça Santa Maria (entrega de regals als infants), passeig Bisbe Comellas, carretera de Gironella i Sant Salvi. Visita als avis de la residència abans de la cavalcada.

CASTELLAR DE N’HUG

Cavalcada dels Reis - Dijous 5, des de la carretera de la Molina.

CASTELLBELL I EL VILAR

Cavalcada dels Reis Mags - Dijous 5, a les 18.15 h, sortida des de l’ermita i inici amb focs d’artifici.

CASTELLCIR

Arribada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 19 h.

CASTELLNOU DE BAGES

Arribada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 19 h, al poble. Recepció d’obsequis el dia 2 de gener, de 16 a 21 h, als baios de l’ajuntament.

CASTELLTALLAT

Missa de Reis - Divendres, a les 10 h, a l’església. Els Reis assistiran a missa i, seguidament, al Casal, repartiment de regals i torronada.

CASTELLTERÇOL

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 18.30 h, als carrers del poble i al pavelló municipal.

COLLBATÓ

Cavalcada de Reis d’Orient - Dijous 5, a les 18 h, arribada dels Reis. Recorregut: arribada des de les Coves de Montserrat, ermita de la Salut (aparició dels Reis), recorregut de la cavalcada pels carrers Bonavista, Muntanya, Parellades, passeig Mansuet i carrer Vacarisses. Arribada al Casinet, on els Reis faran la salutació a Collbató. En acabar, al Casinet, els Reis es trobaran amb els infants i faran entrega dels regals.

COLLSUSPINA

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 18 h. El seguici acabarà al local social Ramon Cabanas, on hi haurà un berenar popular.

ESPARREGUERA

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 18.30 h, a la plaça de Santa Eulàlia. Espectacle d’arribada dels Reis d’Orient i benvinguda per part de l’alcalde, que els lliurarà la clau de la vila. Seguidament, inici de la cavalcada. Recorregut pel carrer de Montserrat, plaça de Sant Magí, carrer d’Orenci Valls, avinguda de Francesc Macià, carrers del Taquígraf Garriga i dels Arbres, plaça de la Constitució, carrers de Baix i de Sant Joan, de Sant Miquel, de la Font del Vidal, de Barcelona, de la Guardiola i dels Cavallers, plaça de l’Ajuntament i carrer Gran. Amb la col·laboració dels Amics de la Flama d’Esparreguera.

Adoració i repicada de campanes - Dijous 5, a les 20.30 h, a l’església de Santa Eulàlia. Amb la col·laboració de la Parròquia de Santa Eulàlia i Amics del Campanar d’Esparreguera.

Recollida de cartes dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 20.45 h, a la plaça de Santa Eulàlia. En cas de pluja, els Reis arribaran a les 19 h a l’església de Santa Eulàlia, on faran l’adotació, rebran de part de l’alcalde la clau de la vila i recolliran les cartes dels infants.

L'ESTANY

Arribada dels Reis - Dijous 5, a les 19 h, concentració a l’Hostal del Grau/carrer Verdaguer. Organització: ACR.

FALS

Nit de Reis - Dijous 5, a les 21 h, Melcior, Gaspar i Baltasar faran una breu aturada al Casal per desitjar bones festes i repartir il·lusió. Col·laboració: 2 euros per persona. Gratuït fins a 12 anys.

FONTANALS DE CERDANYA

Cavalcada dels Reis a Queixans - Dijous 5, a les 18 h, pessebre vivent a Queixans. A les 18.30 h, cavalcada dels Reis d’Orient. Xocolatada per als infants.

GIRONELLA

Arribada dels Reis Mags d’Orient - Dijous 5, a les 18 h, a les Roques del Pont Vell. Seguidament, cavalcada i espectacle de benvinguda a la plaça de la Vila.

GÓSOL

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 21 h. Repartiment de paquets a l’església.

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Arribada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 18.30 h, a la plaça dels Països Catalans. Recorregut: avinguda dels Hostalets de Pierola, carrer Sant Antoni, carrer Major, ronda de Ponent, carrer de Montserrat, carrer de l’Església i plaça de Cal Figueres. Allà tindrà lloc l’adoració i l’acte de benvinguda a Ses Majestats. Tot seguit, tornaran a les carrosses, on els infants podran saludar-los. En acabar, s’iniciarà el repartiment dels regals casa per casa. En cas de mal temps, recepció dins de la sala del Teatre del Casal Català. Organització: Comissió de Nadal i Reis i Ajuntament dels Hostalets.

IGUALADA

Cavalcada dels Reis - Dijous 5, a les 17.30 h, davant de l’antic hospital, rebuda amb l’actuació de les bandes de música d’Igualada i la Unió Filharmònica d’Amposta. Recorregut: passeig Verdaguer (cantonada Joaquima de Vedruna), avinguda Montserrat, avinguda de Caresmar, carrer de la Soledat, plaça del Rei, carrer de Sant Jordi, rambla del General Vives, rambla de Sant Isidre, rambla Nova, carrer de Sant Ferran i plaça Castells. Organització: Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada FP.

LA LLACUNA

Arribada i rebuda dels Reis Mags d’Orient - Dijous 5, a la carretera d’Igualada.

LLOBERA

Arribada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 20 h. Després de missa, repartiran regals.

MANRESA

Cavalcada de Reis de Manresa - Dijous 5, a les 18 h, inici a la Muralla de Sant Francesc amb la participació de 900 persones i 20 carrosses. Recorregut muralla de Sant Francesc, muralla de Sant Domènec, carrer Guimerà, passeig Pere III, plaça 11 de Setembre, plaça Bonavista, carretera de Vic, muralla del Carme i plaça de Sant Domènec. A partir d’aquí els Reis baixaran de les carrosses i aniran a peu pel carrer del Born, la Plana de l’Om i el carrer Sant Miquel fins arribar a la plaça Major, on es farà l’adoració al nen Jesús. Després de diverses representacions nadalenques, els Reis pujaran a l’Ajuntament on l’alcalde els entregarà la clau màgica i un d’ells es dirigirà al públic. Organització: Agrupació Cultural del Bages i Ajuntament de Manresa.

Cavalcada de Reis del Xup - Dijous 5, a les 17.30 h, al barri del Xup. Organització: Associació de Veïns del Xup.

Arribada dels Reis d’Orient i pessebre vivent de la Font dels Capellans - Dijous 5, a les 18.30 h, a la sala polivalent del barri. Organització: Associació de Veïns de la Font dels Capellans.

«El rei ros reparteix regals» a Vic-Remei - Dijous 5, a les 20 h, al local social de l’Associació de Veïns Vic-Remei (Verge de l’Alba, 5-7). Organització: Associació de Veïns Vic- Remei.

Arribada dels Reis de l’Orient al Poble Nou - Dijous 5, a les 20.30 h, al local social de l’Associació de Veïns del Poble Nou (plaça Bages, 11, antic escorxador). Recorregut previ: Bruc, Barcelona, Font i Quer, Major, plaça Mossèn Cinto Vidal, Sant Josep, plaça Bages i local social. Inscripcions per a pares i mares al local veïnal: Dijous 5, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Organització: Associació de Veïns del Poble Nou.

Cavalcada de Reis de la Mion - Divendres, a les 11.30 h, pels carrers de la Barriada Mion-Puigberenguer-Poal. A les 12 h, a la plaça de la Democràcia, repartiment de regals. Organització: Associació de Veïns de la Barriada Mion-Puigberenguer-Poal.

MARTORELL

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 17.30 h, arribada dels Reis al pont del Diable, on seran rebuts per les autoritats, el Patronat de la Cavalcada de Reis i les nadales de la Coral Ars Nova i la Coral Ars Nova infantil. Passejada fins a la casa de la vila i salutació des del balcó de l’ajuntament. Cavalcada pels carrers fins arribar, cap a les 21 h, a la rambla de les Bòbiles, on els Reis recolliran les cartes dels infants.

MASQUEFA

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 18.30 h, arribada en tren de ses majestats a la plaça de l’Estació. La cavalcada començarà a l’ajuntament, on es farà la rebuda i se’ls lliurarà la clau del poble. Recorregut: carrer Major, Sant Pere (adoració dels Reis d’Orient a la parròquia), Crehueta, Serralet, Font de la Malesa, Doctor Rotllan, avinguda La Línia, avinguda Catalunya. Davant del CTC, els infants podran lliurar la carta als Reis.

LA BEGUDA ALTA

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 18 h, arribada de ses majestats al carrer de l’Estació. Recorregut: carrer Major fins la plaça de l’Església; adoració dels Reis d’Orient a l’església de la Immaculada Concepció, tot seguit carrer Mossèn Cinto Verdaguer i fins l’envelat. A l’envelat es donarà la benvinguda a ses majestats i els infants podran saludar.

MOIÀ

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a partir de les 18 h. Itinerari: carretera de Vic, avinguda de la Vila, carrer de Sant Antoni i plaça Major. A continuació, rebuda dels Reis i entrega d’obsequis a l’església parroquial. Organització: Comissió de Reis i Ajuntament de Moià.

MONISTROL DE CALDERS

«Alimentem els cavalls reials» - Dijous 5, a les 12 h, sortida des de la Platanera. Es pot dur pa sec.

Cavalcada reial - Dijous 5, a les 18 h, des de Cal Serni fins al pavelló. Després, sorteig de la panera de Reis.

MURA

Cavalcada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 17 h.

NAVARCLES

Arribada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 18 h, rebuda amb fanalets a la plaça de la Vila. Els regals seran lliurats casa per casa. Itinerari: carretera de Talamanca, carrer Creueta, passeig de les Fonts, avinguda Piscines i Esports, carrer Badalona, carrer Sant Bartomeu, paseig Àngel Vivó, plaça Dr. Fleming, carretera de Manresa, carrer Dr. Artiglàs, passeig Bonavista, plaça Clavé, carrer Nou, carrer Sant Benet, carrer Ample, carrer Catalunya i plaça de la Vila.

NAVÀS

Cavalcada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 19 h, arribada per la carretera de Berga. Els nens esperaran amb el fanalet l’arribada de les carrosses. Rebuda a la plaça de l’Església. Ho organitza: Cavalcada dels Reis de Navàs.

PALÀ DE TORROELLA

Arribada dels Reis - Dijous 5, al vespre.

PIERA

69a Cavalcada de Reis a Piera - Dijous 5, a les 18.30 h, als carrers centrals de la vila. Els Reis d’Orient arribaran per la carretera dels Hostalets i recorreran els carrers centrals de la Vila. Missatge dels tres Reis d’Orient des del balcó de l’ajuntament i adoració al Nen Jesús al pessebre vivent de la plaça del Tricentenari. Repartiment de joguines per les cases de la Vila. Recorregut: arribada dels Reis a la rotonda d'Hostalets, carrer Piereta, carrer Sant Cristòfol, carrer Sant Bonifaci, carrer Dr. Carles, carrer Jaume Fons, carrer de la Plaça (missatge dels Reis des del balcó de l’Ajuntament de Piera), baixada pel portal d’en Romanyà, carrer del Sol, plaça del Tricentenari (adoració del pessebre). Organització: Reis de Piera.

Cavalcada de Reis al Bedorc - Dijous 5, a les 21 h, al Bedorc. Organització: Associació de Veïns del Bedorc Vall d’Or.

LA POBLA DE CLARAMUNT

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 18.30 h, a l’estació de tren.

LA POBLA DE LILLET

Esquellada - Dijous 5, a les 10 h, esquellada, esmorzar amb coca i xocolata i cercavila per tot el poble fent tocar les esquelles i cantant. Organització: AMPA Lillet a Güell.

Arribada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 18.30 h, a l’estació reial situada al final de la Via del Carrilet. Arribada del tren reial amb els Reis d’Orient i tot el seu seguici. Cavalcada fins a l’ajuntament, recepció i entrega de claus. Seguidament, visita i entrega de regals a la Residència d’Avis i continuació cap a l’església parroquial. Adoració i ofrenes dels Reis d’Orient a Jesús nat. Primera entrega de regals abans de passar per totes les cases de la vila. Organització: regidoria de Cultura.

PRATS DE LLUÇANÈS

Cavalcada reial - Dijous 5, a les 18 h, arribada pel cantó de Lourdes. Organització: Comissió de Reis.

PUIGCERDÀ

Cavalcada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 18 h, des de la plaça de l’Estació, sortida de la cavalcada pels carrers de Puigcerdà. Visitaran l’ajuntament on rebran les claus de la vila. Final a l’església parroquial, on els infants lliuraran les cartes i rebran un obsequi.

SALLENT

Cavalcada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a la plaça Santa Maria.

SALO

Arribada dels Reis - Dijous 5, a les 18 h, missa a l’església parroquial i, seguidament, arribada dels Reis. Representació del pessebre. Entrega de regals als infants al local social.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Cavalcada dels Reis - Dijous 5, a les 18.30 h. Recorregut: carretera de les Brucardes, carrer Germán Duran, carretera de Vic, plaça de la Vila (salutació des del balcó de l’ajuntament), carretera de Vic, avinguda Jaume I, el Bosquet (adoració al pessebre vivent), i final de festa a la plaça Alfred Figueras (salutació dels nens als Reis, coca, xocolata i queviures a la Haima dels Reis).

ST. JOAN DE VILATORRADA

Recollida de paquets de Reis - Dijous 5, de 15.30 a 18 h, al local social de La Verbena.

Cavalcada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 18 h, rebuda al pati de Tèxtil Riba dels Reis, que arribaran des del bosquet del voltant del Mas Vilatorrada. Cal que els infants portin un lot per il·luminar l’arribada. Recorregut: carrer Montcunill, avinguda Montserrat, avinguda Torrent del Canigó, adoració al davant del Mas Llobet, carrer Salvador Espriu, Collbaix, Major, Pont i local social La Verbena.

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

Visita dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 17.45 h, arribada al pont del Molí. Pregó i repartiment de caramels a l’església i, seguidament, entrega de regals al local social de l’ajuntament.

ST. LLORENÇ DE MORUNYS

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a la plaça Major.

ST. MARTÍ DE SESGUEIOLES

Arribada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 19.30 h, a la Fàbrica.

SANT MATEU DE BAGES

Arribada dels Reis - Divendres, al voltant de les 13 h, arribada dels Reis amb una carrossa tibada per cavalls davant de l’església de Sant Mateu de Bages. En acabar la missa, repartiment de regals.

SANT QUIRZE SAFAJA

Cavalcada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 18 h, arribada des del mirador de la Campana. L’entrega de regals serà a la plaça de l’Església. Cal reservar tiquet a l’ajuntament.

ST. VICENÇ DE CASTELLET

Cavalcada de Reis: edició especial centenari - Dijous 5, a les 18.30 h. El recorregut serà el següent i inclourà algunes novetats i sorpreses com un castell de focs més gran a l’entrada del poble: pont d’accés al poble, avinguda Secretari Canal, carrer Gran, Barcelona, Sant Joan, avinguda Secretari Canal, Eduard Peña (girar a la bòbila) i no hi ha la parada al Bar Ramoneda, baixar i entrar cap a la plaça Clavé i final. Organització: Comissió Cavalcada de Reis.

SANTA MARIA D’OLÓ

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 18 h, a l’avinguda Manuel Lopez.

LA SEU D’URGELL

Benvinguda del Sr. Pipa - Dijous 5, a les 18 h, al Parc Olímpic del Segre. Activitat infantil.

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 18 h, al Parc Olímpic del Segre. Organització: Ajuntament, Ampes i entitats.

SOLSONA

Arribada del Reis d’Orient - Dijous 5, a les 18.30 h, per l’avinguda del Cardenal Tarancón, al costat de l’escola Setelsis, acompanyats per l’Orquestra Patinfanjàs. Amb la col·laboració de l’Esplai Riallera, l’Agrupament Escolta Pare Claret, Orquestra Patinfanjàs, Fundació Volem Feina, Lacetània Teatre i Trabucaires de Solsona.

SÚRIA

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a partir de les 18 h, amb sortida des del barri de Salipota. Recorregut pel centre de la vila, recepció institucional i parlaments a la Casa de la Vila, visita a l’església parroquial de Sant Cristòfol i recepció als infants de la vila. Organització: Ajuntament de Súria.

VALLS DE TORROELLA

Cavalcada dels Reis - Dijous 5, a partir de les 18.30 h, sortida des de Palà de Torroella fins a l’església per fer l’adoració i posterior entrega de regals al teatre de Valls.

VILADA

Cavalcada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a les 19.30 h, rebuda al parc dels Gronxadors i posterior trasllat al Local Cultural.

VILANOVA DEL CAMÍ

Cavalcada de Reis - Dijous 5, a les 18.30 h, recepció oficial a la plaça del Mercat.

VIVER I SERRATEIX

Cavalcada dels Reis d’Orient - Dijous 5, a la plaça del monestir de Serrateix.