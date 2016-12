Cap d'Any 2017: l'agenda més completa de revetlles i festes

Cap d'Any a la sala Dos de Gener - Dissabte, a les 23 h, amb Cafè Trio. Preu: 20 euros; i després de les campanades, 15 euros. A la mitja part, coca, xocolata desfeta i cava.Cap d'Any jove al pavelló - Dissabte, a partir de les 01 h. Preu: 25 euros, per als menors d'edat (20 euros, anticipades); i 30 euros, per als majors d'edat (25 euros, anticipades). Organització: Ateneu Popular la Falç.

AVINYÓ

Revetlla de Cap d'Any - Dissabte, a partir de les 01 h, al Catalunya. Amb discomòbil.

BALSARENY

Festa de Cap d'Any - Dissabte, a partir de les 01 h, a la Sala Sindicat. Amb DJ.

BOLVIR

Sopar de Cap d'Any i ball - Dissabte, al local social. Informació: 972 895 001 o 608 245 092. Places limitades.

CALAF

Cap d'Any de la Unió Calafina - Dissabte, a les 21 h, a la sala de festes Bogart. Sopar. Reserves: 93 869 83 77 (Josep) o 629 43 35 71 (Jordi). Tot seguit, ball amb l'orquestra New Marabú. En el marc del 120è aniversari de la Unió Calafina.

CARDONA

Festa de Cap d'Any - Dissabte, de 20 a 00 h, al Casal de la Gent Gran.

CASSERRES

Revetlla de Cap d'Any - Dissabte, a les 01 h, al local cultural. Organització: Assemblea de Joves.

CASTELLBELL I EL VILAR

Ball de Cap d'Any - Dissabte, a les 00.30 h, al Casino Borràs. A càrrec de DJ Jordi Ros.

COLLBATÓ

Sopar de germanor i festa de Cap d'Any - Dissabte, a les 21 h, a la plaça de l'Església i al Casinet. Campanades amb cava a la plaça i festa al Casinet. Organització: Ajuntament.

ESPARREGUERA

Campanades de Cap d'Any - Dissabte, a les 23.30 h, a la plaça de Santa Eulàlia. Organització: Amics del Campanar d'Esparreguera i Ajuntament.

FALS

Festa de Cap d'Any - Dissabte, a les 21 h, al Casal, sopar. Amb menú amb delicadeses i també versió infantil. Tothom amb bosses de cotilló. Cal haver fet inscripció prèvia. En acabar, petit espectacle ofert pel jovent i música enllaunada per ballar. Preus: 30 euros per als socis, 45 euros per als no socis i 8 euros per al menú infantil. Organització: Associació Cultural Recreativa de Fals.

GIRONELLA

Campanades de Gironella - Dissabte, a les 23.30 h, a la plaça de la Vila, amb discjòqueis i el grup gironellenc Rúpits. L'acte és gratuït i els assistents rebran cotilló, cava i raïm La festa es retransmetrà per les televisions locals de Catalunya. Seguidament, al Local del Blat, ball amb l'Orquestra Selvatana. Després, festa jove amb DJ Weah i Parentesis Grup. Entrades per al Local del Blat: 15 euros, amb cotilló i copa de cava. 10 euros, anticipades. Es posaran a la venda el mateix dia, de 23.30 a 00 h, a la plaça de la Vila.

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Festa de Cap d'Any al Casal d'Avis - Dissabte, a la tarda.

Festa de Cap d'Any al Casal Català - Dissabte, a les 01 h.

IGUALADA

Nit de Cap d'Any - Dissabte, a les 23.30 h, a la plaça del Bruc (davant de la Basílica de Santa Maria). Campanades i art biotrònic.

LA LLACUNA

Campanades - Dissabte, a les 00 h, a la plaça Major.

MANRESA

Festa de Cap d'Any de les Cots, el Guix i la Pujada Roja - Dissabte, a les 21.30 h, al local social de l'Associació de Veïns Cots-Guix-Pujada Roja (Sant Joan, 34). Piscolabis de benvinguda, sopar de gala, pastís de Cap d'Any, raïm de la sort, ball amb DJ Ricky i, a la matinada, xocolata amb coca. Preu: 41 euros.

Sopar de Cap d'Any i ball a la Sagrada Família - Dissabte, a les 21.30 h, al local social de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família (Penedès, s/n). Cal inscripció prèvia.

MARTORELL

Sopar, ball i cotilló de Cap d'Any - Dissabte, a les 21.30 h, al Progrés, amb l'orquestra Blau Magnòlia. Més informació i venda d'entrades: 93 775 25 86 (El Progrés).

Campanades i benvinguda del Nou Any - Dissabte, a 23 h, a la plaça de les Hores.

Festa de Cap d'Any - Dissabte, a 01 h, a Can n'Oliveres, nau 2. Entrades: 12 euros, anticipades; i 15 euros, a taquilla.

MASQUEFA

Nit de Cap d'Any - Dissabte, a la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo, a càrrec del Club Petanca Masquefa.

MONISTROL DE CALDERS

Benvingut 2017 - Dissabte, a les 23.45 h, a la plaça Nova. Tot seguit, projecció d'imatges. A partir de la 1, al pavelló, ball de Cap d'Any.

NAVARCLES

Nit de Cap d'Any - Dissabte, a les 00 h, al pavelló d'esports.

NAVÀS

Festa de Cap d'Any - Dissabte, a les 01 h, al pavelló municipal d'esports. Amb Dj A pèl i Dj Sergi Vila. Entrades: 5 euros.

PIERA

«Feliç 2017!» - Dissabte, de 00.30 a 07 h, a la Nau de Cal Sanahuja. Festa que ofereix diversió, servei de bar i zona especial de combinats i còctels. Espectacles, confeti, música i una pluja de regals. Entrada gratuïta. Organització: Jovent de Piera amb la col·laboració de l'Ajuntament de Piera i Family Gin.

LA POBLA DE CLARAMUNT

Festa de Cap de l'Any de l'Associació per a l'Oci de la Gent Gran - Dissabte, a les 00 h, a l'Ateneu Gumersind Bisbal.

LA POBLA DE LILLET

Benvinguda a l'Any Nou - Dissabte, a partir de les 01 h, al Saló La Flor. Amb els DJ's Box & Liria's. Música disco, cava i cotilló. Organització: I.C.P.

PRATS DE LLUÇANÈS

«Vine a fer les campanades a la plaça» - Dissabte, a les 23.30 h, a la plaça de l'Església.

Revetlla de Cap d'Any - Dissabte, a les 00.45 h, al pavelló municipal. Música dels 70, 80, 90, 2000 i fins a l'actualitat amb DJ. Entrades: 12 euros, anticipada amb consumició; i 15 euros, a taquilla amb consumició. Amb coca i xocolata.

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

Sopar de Cap d'Any - Dissabte, a les 21 h, al local social de l'ajuntament. Seguidament, ball i gresca. Venda de tiquets a les botigues i bars del poble.

ST. LLORENÇ DE MORUNYS

Festa de Cap d'Any - Dissabte, a partir de les 01 h, al pavelló. Preu: 10 euros. Abans de les 3 h, 5 euros.

ST. VICENÇ DE CASTELLET

Revetlla jove de Cap d'Any - Dissabte, a partir de les 01 h, a la sala de Cal Soler. Amb l'Orquestra Tropical. Organització: Ajuntament de Sant Vicenç, Activa't de Festa. Venda anticipada d'entrades a Jordi Largo, fotògraf i Llibreria Clavé.

SANTA MARIA D'OLÓ

Benvinguda al 2017 - Dissabte, a les 00.30 h, al Centre Recreatiu, amb DJ Rutxo.

SANTPEDOR

Festa de Cap d'Any - Dissabte, a partir de les 00.30 h, a Cal Llovet. Preu: 15 euros, amb consumició, coca i xocolata i bossa cotilló. Reserves: 93 832 00 45, 93 832 04 16, 629 303 607 o 679 470 692. Organització: Club Handbol Santpedor.

VILANOVA DEL CAMÍ

Revetlla de Cap d'Any - Dissabte, a les 00.30 h, a Can Papasseit. El Dj. Pako amenitzarà la nit i matinada del nou any, amb èxits d'ara i de sempre

Entrada gratuïta per a tots els públics.